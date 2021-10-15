Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 11-го тура украинской Премьер-лиги сезона 2021/22.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 7 матчей. На трех из них будет работать система VAR, сообщает пресс-служба УАФ .

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15 октября

17:00, Шахтер – Заря , арбитр: Пасхал И.Ю., арбитр VAR: Арановський Е.А.

16 октября

14:00, Мариуполь – Металлист 1925 , арбитр: Дердо А.В.

17:00, Львов – Динамо , арбитр: Монзуль К.В., арбитр VAR Коваленко А.А.

19:30, СК Днепр-1 – Колос , арбитр Иванов Ю.В., арбитр VAR: Бойко С.М.

17 октября

14:00, Минай – Десна , арбитр: Панчишин Д.И.

19:30, Александрия – Ворскла , арбитр: Балакин Н.А.

18 октября

19:30, Черноморец – Верес , арбитр: Шурман Д.Л.

К слову, перед стартом 11-го тура Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая Шахтер на 3 очка, Ворсклу – на 5, а Зарю – на 6. Последним расположился Мариуполь.