"Луческу покажет и расскажет, как команда должна действовать в субботу. Пока не разбирали для команды игру соперника, потому что не было многих игроков. Теперь у нас есть два дня для того чтобы сконцентрироваться только на матче со Львовом.

Буяльский и Миколенко тренируются в общей группе - лидеры Динамо готовы играть против Львова и Барселоны

Конечно, нас ждет сложная игра с организованной командой, которая будет настроена отобрать у нас очки. Это нормальное явление, каждый соперник настраивается и играет по-своему. Да, будет сложно вскрывать оборону этой команды, но мы должны быть готовы к любому сценарию, любому сопернику.

Поле Арены Львов? Да, ребята говорили, что оно тяжелое. Но футболисты киевского Динамо должны быть готовы к любому сопернику, при любых погодных условиях, на любом футбольном поле. Они должны адаптироваться к этой ситуации, демонстрировать хороший, результативный футбол и одержать победу. Это наша задача в каждой игре. Для этого мы и готовимся, тренируемся – чтобы выигрывать матчи", – цитирует Караса официальный сайт Динамо .

Напомним, после игры сборной Украины против Боснии и Герцеговины (1:1) Илья Забарный и Тарас Степаненко публично заявили о не слишком хорошем состоянии футбольного поля на львовской арене.