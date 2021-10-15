Стало відомо, які арбітри працюватимуть на поєдинках 11-го туру української Прем'єр-ліги сезону 2021/22.

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на 7 матчів. На трьох з них працюватиме система VAR, повідомляє прес-служба УАФ.

"Говорили, що воно важке": Карас закликав гравців Динамо не зважати на проблеми Арени Львів

15 жовтня

17:00, Шахтар – Зоря, арбітр: Пасхал І.Ю., арбітр VAR: Арановський Є.А.

16 жовтня

14:00, Маріуполь – Металіст 1925, арбітр: Дердо О.В.

17:00, Львів – Динамо, арбітр: Монзуль К.В., арбітр VAR: Коваленко А.А.

19:30, СК Дніпро-1 – Колос, арбітр: Іванов Ю.В., арбітр VAR: Бойко С.М.

17 жовтня

14:00, Минай – Десна, арбітр: Панчишин Д.І.

19:30, Олександрія – Ворскла , арбітр: Балакін М.О.

18 жовтня

19:30, Чорноморець – Верес, арбітр: Шурман Д.Л.

До слова, перед стартом 11-го туру Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Шахтар на 3 очки, Ворсклу – на 5, а Зорю – на 6. Останнім розташувався Маріуполь.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ