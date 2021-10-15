Поединок между Шахтером и Зарей довольно неожиданно будет открывать 11-й тур УПЛ. Редко центральные матчи ставят на пятницу, да еще и на 17:00 – особенно после международной паузы. Многим фанам не удастся попасть на стадион из-за работы, а вот тренерам придется поломать голову с распределением физических нагрузок. Впереди, всё же, важные встречи в еврокубках.

"Шахтеру нужно догонять Динамо": Цыганык прогнозирует "горнякам" проблемы в битве с Зарей

Особенно трудно в этом вопросе будет Роберто Де Дзерби. Он остался без ведущего форварда, Мораес тренируется индивидуально, Фернандо и Исмаили лишь вчера вернулись в общую группу, а Степаненко и Матвиенко провели два изнурительных матча за сборную – их в любом случае придётся менять. Также коуч "горняков" ограничен лимитом, поэтому сегодня у молодёжи Шахтера будет шанс заявить о себе. Между тем, дончане не имеют права на осечку, ведь в Классическом им не удалось догнать Динамо. Дистанция между грандами до сих пор составляет три очка.

Еще одной проблемой "оранжево-черных" является взлом качественной обороны. После разгрома Динамо в Суперкубке многим показалось, что подопечные Роберто Де Дзерби начали набирать обороты – и это действительно было так. В поединке с Интером в ЛЧ и во встрече против Динамо в УПЛ инициативу держал именно Шахтер, круто катавший мяч на двух третях поля и здорово прессинговавший, но перед чужими воротами команда уже не знала, что делать. Большинство атак "горняков" выглядело банально, да и касаний в штрафной было немного. Эта проблема является хронической – она ​​прослеживалась и с Александрией, и с Минаем.

Даже при таких условиях Шахтер остается опасным грандом. По обыгрышам на дриблинге, количеству и продолжительности владений, темпу передач и интенсивности единоборств дончане или лидируют в УПЛ, или уступают Динамо на толику. Впрочем, сегодня их состав будет далек от оптимального, поэтому Заря вполне может надеяться на сенсацию.

Благо, опыт у луганчан есть. В последних четырех матчах они расписали с "оранжево-чёрными" две ничьи и одержали две минимальных победы над ними, а два года назад эти коллективы устроили перестрелку со счётом 3:4. Круто? Круто, вот только в нынешнем сезоне Заря очень далека от таких перформансов.

Команда Виктора Скрипника сохранила свои главные "изюминки" – высокую интенсивность и качество прессинга – но во всём остальном заметен регресс. Во-первых, коуч сильно упростил структуру игры. Ранее луганчане пытались доводить атаки к штрафной через длительные владения в высоком темпе (для этого они и перешли на "ромб"), а сейчас "мужики" быстро возвращают мяч и сразу же забрасывают длинную передачу под рывки. Соответственно, точность передач и контроль над матчем проседают, а количество касаний в штрафной всё равно остаётся низким.

Во-вторых, прессинг Зари уже давно не является проблемой для сильных оппонентов. Динамо легко разбило его смещениями Шапаренко или Сидорчука в глубину, создавая численное превосходство в первой фазе – центрбеки киевлян просто отдавали им пас и сразу же отрезали группу в 3-4 футболиста. Буде-Глимт в Лиге конференций вообще не заметил прессинга луганчан. В-третьих, оборона критически страдает от медлительности и низкой надёжности защитников – они постоянно не успевают, допускают грубые технические ошибки и очень часто демонстрируют позиционные провалы.

Тем не менее, во всей этой истории есть нюанс. Заря всегда стартует слабо, набирая ход посреди осени (что и неудивительно при масштабных изменениях состава) – и в последних пяти турах луганчане действительно начали движение вверх. Только Рух сумел отобрать у них очки. Ворсклу разбили минимально, СК Днепр-1 разгромили на выезде, а Десну удалось переиграть без особых проблем. Сегодня же придётся встретиться с разбалансированным и ослабленным Шахтером. Словом, при всех своих проблемах, эта команда способна сотворить сенсацию.

Кадровая ситуация

Травмированные: Траоре – Жунинью, Шевченко

Дисквалифицированы: Кривцов – Хомченовский

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Заря

Шахтер: Трубин – Додо, Бондар, Марлон, Корниенко – Майкон, Антонио – Марлос, Педринью, Соломон – Фернандо

Заря: Мацапура – Фаворов, Цвек, Вернидуб, Снурницын – Назарина – Кабаев, Булеца, Кочергин – Громов, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Прогноз рискованный, но вполне реальный. Конечно, букмекеры с этим не согласятся, но именно сейчас ничья кажется очень вероятной. Атака Шахтера в матчах против сильных коллективов – Динамо, Александрии, Шерифа, Интера – с игры создала мало. Даже в поединках против Миная, Львова и Металлиста 1925 проблем возникало очень много. Когда "горняки" встречаются с закрытой игровой позицией, им становится трудно.

Вопрос лишь в том, способна ли Заря надёжно закрыться? С одной стороны, луганчане допускают кучу ошибок в обороне, а их хорошая статистика ожидаемых пропущенных связана лишь со слабой реализацией оппонентов. С другой стороны, у подопечных Виктора Скрипника всего один пропущенный гол за пять туров, причем Десна и СК Днепр-1 почти ничего не создали у ворот Мацапуры.

Впрочем, основная сила Зари заключается в контратаках. Они раскрывают игру, поэтому у Шахтера будет достаточно пространства в тылах соперника. На гол в ворота Мацапуры можно ставить, вот только и у штрафной "горняков" нет предпосылок к "штилю" – задняя линия будет ослаблена. Между тем, дончане и в основном составе привозили достаточно.

Словом, есть смысл ожидать нечто похожее на поединок Шахтера против Александрии. Тогда подопечные Роберто Де Дзерби потерпели сенсационное поражение. Заря не так надёжна в обороне, поэтому рискнём спрогнозировать ничью.

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