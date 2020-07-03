Динамо – Шахтер: где смотреть матч УПЛ

Динамо примет Шахтер в 29-м туре Премьер-лиги. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтер состоится 4 июля в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры 29-го тура УПЛ – в 19:30.

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Поединок Динамо – Шахтер онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале 2+2, начиная с 19:25. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также на "Футбол 24" можно будет посмотреть и прямую видеотрансляцию Классического.

Поединок имеет турнирную мотивацию только для Динамо, которое борется за второе место с Зарей и Десной. Сейчас подопечные Михайличенко опережают луганчан на 2 балла, а черниговцев – на 3. Шахтер, который стал чемпионом, оторвался от киевлян на 17 очков.

Напомним, матч Шахтера с Динамо станет уже 5-м Классическим в текущем сезоне (без учета Суперкубка-2019, в котором киевляне победили 2: 1). В предыдущих трех поединках УПЛ сильнее был Шахтер (1:0, 2:1, 3:1), а Динамо взяло реванш в 1/8 финала Кубка Украины (2:1).

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