Динамо – Шахтер: прогноз на последнее Классическое в УПЛ 2019/20

Динамо принимает Шахтер в 29-м туре Премьер-лиги. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч УПЛ Динамо – Шахтер состоится 4 июля в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры – в 19:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров на матч УПЛ:

Несмотря на то, что Шахтер уже гарантировал себе чемпионский титул и не имеет турнирной мотивации, именно "горняков" букмекеры считают фаворитами игры. На победу дончан bWin предлагает поставить с коэффициентом 2.40. Выигрыш Динамо оценивается в 2.70, а ничья – в 3.20. Солидарны со своими коллегами и специалисты Bet365. Здесь оценили победу Шахтера еще скромнее – 2.37, а выигрыш киевлян представляется еще менее вероятным – 2.75. Ничью оценили коэффициентом 3.25.

Поединок имеет турнирную мотивацию только для Динамо, которое борется за второе место с Зарей и Десной. Сейчас подопечные Михайличенко опережают луганчан на 2 балла, а черниговцев – на 3. Шахтер, который стал чемпионом, оторвался от киевлян на 17 очков.

Напомним, матч Шахтера с Динамо станет уже 5-м Классическим в текущем сезоне (без учета Суперкубка-2019, в котором киевляне победили 2:1). В предыдущих трех поединках УПЛ сильнее был Шахтер (1:0, 2:1, 3:1), а Динамо взяло реванш в 1/8 финала Кубка Украины (2:1).

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