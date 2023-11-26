Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Київ – Рух, стартував о 15:00. Гра пройшла у столиці України стадіоні імені Валерія Лобановського. Інший поєдинок ігрового дня, який мав відбутися в Олександрії, скасували через погодні умови, а от у Києві команди таки змогли зіграти.

Для Олександра Шовковського цей матч став першим домашнім на посаді головного тренера Динамо. Його підопічним належало перервати ганебну серію в УПЛ. Останні два домашні матчі чемпіонату кияни програли, не забивши жодного гола – такого в історії "біло-синіх" ще не було. У випадку перемоги Динамо на відстань трьох очок (з матчем у запасі) наближалося до Шахтаря, який у п'ятницю втратив очки з Поліссям.

Динамо – Рух: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Рух ще ніколи не обігрував Динамо, натомість у поточному сезоні вже відібрав очки в Шахтаря. Міжнародну паузу на матчі збірних "жовто-чорні" заповнили спарингом проти тих-таки "гірників", яких доволі впевнено обіграли з рахунком 3:1.

У стартовому складі Динамо замість Ваната, який травмувався у таборі молодіжної збірної, але таки потрапив у запас, вийшов Беніто. У Руха Юрій Климчук теж не потрапив у старт, опинившись в резерві.

На старті гри саме Рух більше володів м'ячем. Підопічні Віталія Пономарьова, як і у спарингу з Шахтарем, активно пресингували суперників, але натомість отримали швидкий гол. Вже на 6-й хвилині Юрій-Володимир Герета "привіз" гол у свої ворота. Спершу кіпер Руха під пресингом невдало вибив м'яч. Олександр Тимчик був першим на перехопленні та пробив у ближній кут з-за меж штрафного. Воротар цілком міг брати, але пропустив. 1:0 – Динамо швидко повело в рахунку.

Рух міг швидко відігратися. На 12-й хвилині гості не забили лише дивом. Спершу потужний удар/простріл Сапуги прийняв на себе гравець гостей, а буквально тут же Слюбик не зміг акцентовано пробити з меж воротарського. Георгій Бущан забрав м'яч.

І тут на авансцену вийшов арбітр. Володимир Шепелєв виходив віч-на-віч із Геретою після помилки Едсона, який впав на рівному місці. Арбітр Володимир Новохатній "зіграв" за Рух, зафіксувавши фол. Якого насправді не було – повтор показав, що Едсон банально послизнувся. Відібрали у киян чистий вихід віч-на-віч. Невдовзі після цього Едсон отримав травму і не зміг продовжити гру. Його замінив Підгурський, який, забігаючи наперед, теж вийшов не дуже вдало.

До перерви обидві команди мали ще моменти. Шепелєв пробив вище. Бражко наважився на удар з центра поля – дуже невдало. У Руха Дідик пробив повз ворота після кутового від Таллеса. Було небезпечно.

А забило знову Динамо. На 43-й хвилині вдруге помилився Герета. Воротар, як і у випадку з першим голом, невдало вибив м'яч. Кабаєв випередив Підгурського, який теж зіграв не найкращим чином. Владислав увійшов у штрафний, хитнув суперника і лівою пробив у дальній кут. Дебютний гол Кабаєва за Динамо в офіційних матчах. Ігор Суркіс одразу ж відзначив цю подію запаленою цигаркою у VIP-ложі. 2:0 після першого тайму – Рух більше володів м'ячем (56 проти 44%) і мав моменти, але дві індивідуальні помилки призвели до двох пропущених голів.

Другий тайм краще розпочало Динамо. "Біло-сині" швидко вирівняли відсоток володіння м'ячем, але гостроти біля воріт Герети не було. Хіба що можна згадати момент, коли Караваєв не зміг віддати точний пас на Беніто – Слюбик у підкаті перехопив, а Герета відбив м'яч після другої спроби Олександра. Був ще удар Кабаєва в руки Гереті.

"Каба, ти просто дуже сильно мотався, того й отримав по ногах", – арбітр Володимир Новохатній потролив Кабаєва після чергового фолу гостей проти динамівця. Є й свої бодай маленькі плюси відсутності уболівальників.

На полі з'явилися Ванат і Климчук. Останній ледь не скористався помилкою Дячука, однак його простріл не знайшов адресата. По перерві стало помітно, що Рух втратив свою головну зброю – пресинг. За відсутності сил у футтболістів "жовто-чорних" вони вже не створювали динамівцям таких проблем, як у першому таймі.

Останні хвилини гри пройшли без моментів. Хіба що Ванат з гострого кута не влучив у площину. Ще з одним його ударом впорався Герета, а Вівчаренко на добиванні пробив вище. Кияни спокійно довели поєдинок до перемоги.

2:0 – Динамо виграло дебютний домашній матч під керівництвом Олександра Шовковського, перервавши невдалу серію в рідних стінах. Кияни набрали 22 пункти і піднялися на 6 місце турнірної таблиці. До Шахтаря – три очки і матч у запасі. Дніпро-1 відірвався від киян на 8 балів, зігравши на два поєдинки більше. Рух не зміг випередити Шахтар, залишившись на 5-й позиції – 24 очки.

У наступному турі "жовто-чорні" зіграють проти Зорі в Ужгороді. Динамо теж на виїзді протистоятиме Минаю.

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