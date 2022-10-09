Динамо плохо начало сезон: поражение в УПЛ, пролет мимо Лиги чемпионов. Сейчас ситуация немного налаживается. По крайней мере, в чемпионате. Хотя игра лучше не стала. Если в Европе для положительных результатов нужно играть в футбол, на внутренней арене можно набирать очки даже без этого. Чем Динамо и занимается, в частности, сегодня с Рухом.

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Цыганков + Буяльский = весь креатив Динамо

Команда Луческу атакует примитивно, предсказуемо и медленно. Беседина на поле не заметно, Кабаев действует в отрыве от команды, Шепелев и Сидорчук выдают хороший пас раз в тайм. Становится интересно только тогда, когда взаимодействуют Цыганков и Буяльский. Тонкие решения Виктора и грамотные подключения Виталия – единственное оружие Динамо на этом этапе. Так и возникали единичные моменты у ворот Панькива.

Цыганков с линии штрафной пробил выше ворот. Виктор с Буяльским разыграл комбинацию и побежал замыкать навес Шепелева – мимо цели. В конце первого тайма киевлянам все же удалось забить. Вивчаренко подключился по флангу и подал, Панькив неуверенно выбил прямо на ногу Буяльскому, а тот загнал мяч в сетку.

Во втором тайме картина не изменилась. Ее рисовали Цыганков и Буяльский. Виктор прострелил вдоль ворот, удар Гармаша заблокировали, а Виталий успел на добивание и удвоил преимущество. Цыганков создал еще один момент для Буяльского – над перекладиной. Через несколько минут Цыганков получил пас пяткой от Буяльского, но тоже не забил. Словом, атаковали два игрока.

Бойко остановил Рух перед травмой

Рух проиграл только потому, что не имеет таких футболистов. Сами атаки у гостей были не хуже. Климчук и Таллес создали хорошую возможность, но удар потянул голкипер. Кстати, Бойко перед перерывом травмировался – шанс для третьего вратаря Нещерета. Но перед повреждением Денис дважды спас Динамо: выиграл выход один на один у Бойчука и вытащил из-под перекладины заброс.

Уже с Нещеретом в воротах Динамо позволило пробить Таллесу и Бойчуку. Последнего вывел на удар Беседин ужасным пасом назад. Против этого Динамо не боятся играть. Рух закрывал киевлян на их половине и атаковал большими силами. Климчук, взяв имидж Грилиша, в его же стиле лез обыгрывать двух-трех. Не хватало мастерства. Как Климчуку, так и всему Руху.

На 80-й минуте воздушная тревога прервала игру на час. Доигрывали после паузы. И сразу же Динамо оформило разгром. Третий гол пушечным выстрелом забил Тымчик.

Подытоживая матч, можно сказать, что Динамо не сыграло лучше как команда. Ни в атаке, ни в обороне. Но высший класс футболистов решил поединок в пользу Киева. Динамо выиграло третий матч подряд, набрало 9 очков и поднялось на 8 место в УПЛ. Отставание от лидера составляет 9 баллов. Рух, имея 4 пункта, остался у зоны вылета.

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