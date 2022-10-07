Накануне Динамо в 3-м туре группового этапа Лиги Европы уступило французскому Ренну со счетом 1:2. Единственный гол "бело-синих" забил Виктор Цыганков. Редактор ресурса "Футбол 24" Тарас Котив и Юрий Гаврищак разобрали поединок киевлян против французской команды.

Напомним, после 3-х туров Динамо в турнирной таблице группы В Лиги Европы идет без очков последним. Лидируют в квартете Фенербахче и Ренн, имея в активе равное количество баллов (по 7). Третью строчку с тремя пунктами занимает АЕК Ларнака.

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