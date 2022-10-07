Динамо в огне – конфликт игроков, что по отставке Луческу, 3 проблемные позиции и кто покинет команду первым
19:12 - Читати українською
Киевский клуб продолжает переживать сложный период.
завершено
23’ Мартин Террье
89’ Дезире Дуэ
Виктор Цыганков 33’
23’ Мартин Террье
33’ Виктор Цыганков
89’ Дезире Дуэ
Накануне Динамо в 3-м туре группового этапа Лиги Европы уступило французскому Ренну со счетом 1:2. Единственный гол "бело-синих" забил Виктор Цыганков. Редактор ресурса "Футбол 24" Тарас Котив и Юрий Гаврищак разобрали поединок киевлян против французской команды.
Напомним, после 3-х туров Динамо в турнирной таблице группы В Лиги Европы идет без очков последним. Лидируют в квартете Фенербахче и Ренн, имея в активе равное количество баллов (по 7). Третью строчку с тремя пунктами занимает АЕК Ларнака.
Динамо подарило Ренну победу в матче ЛЕ – Цыганкова слишком мало, историческое фиаско с голом ребенка, поэзией и страхом
Источник: Футбол 24
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter