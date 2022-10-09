Динамо – Рух – 3:0 – видео голов и обзор матча
21:08 - Читати українською
Динамо победило Рух в 6 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Рух.
завершено
Киевляне постепенно оправляются после провального старта чемпионата. Победа над Рухом стала для подопечных Мирчи Луческу третьей подряд, с учетом матча в запасе Динамо вполне может оказаться даже в топ-3.
Динамо одолело Рух и продлило победную серию в УПЛ – Буяльский и Цыганков вдвоем тянут киевлян
Сегодняшнюю игру сделал Виталий Буяльский, который забил по голу в каждом из таймов. Концовку встречи пришлось доигрывать после воздушной тревоги, которая длилась более часа. Сразу после возобновления игры Александр Тымчик довел дело до разгрома, установив окончательный счет.
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