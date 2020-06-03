Динамо рассматривает сенсационную замену Михайличенко – новым тренером может стать иностранец

Эрол Булут, имеющий опыт выступлений в чемпионате Украины, мог бы возглавить киевское Динамо после Алексея Михайличенко, уверяет турецкая пресса. Кандидатура якобы даже возникла внутри клуба.

Булута сватают в топ-клубы Турции, но не только. Если Фенербахче не поспешит, оно потеряет возможность подписать 45-летнего специалиста, рожденного в Западной Германии. На горизонте появился серьезный конкурент для турецких грандов – "один из самых почитаемых клубов Европы", как пишет Fotospor.

Президент Динамо разочарован результатами команды под руководством легендарного Алексея Михайличенко, а большой отрыв от Шахтера заставляет его искать нового тренера, добавляет источник.

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Сначала Игорь Суркис хотел вернуть Сергея Реброва, однако последний якобы не желает возвращаться в Киев. Турецкий СМИ называет интересную причину – мол, наставник Ференцвароша так настрадался в процессе расставания с Динамо, что не возглавит клуб, пока там председательствует нынешний президент.

Erol Bulut, kendisine karşı itham edilen ‘defans ağırlıklı oynatıyorsunuz’ söylemini istatistikler ile çürütüyor. pic.twitter.com/xTOykZgMBk — Ramazan (@zlatan_ramos) June 2, 2020

Поэтому спортивный директор киевского клуба Владимир Бессонов предложил кандидатуру Булута, который играл 2 сезона за Металлург Донецк и должен знать язык. Бывший защитник Фенербахче также выступал за немецкие Айнтрахт и Мюнхен 1860.

Добавим, что другим плюсом Эрола могут быть его впечатляющие результаты со скромными клубами в Турции. Йени Малатьяспор за пару лет поднял с середняка в топ-5 и вывел в еврокубки. Сейчас близок к финалу Кубка Турции с Аланьяспором. Команда Булута также опережает именитый Фенербахче в Суперлиге и имеет приличные шансы на пятое место. Его контракт с Аланьяспором действует до конца сезона 2019/20

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