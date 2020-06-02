Шахтер – Динамо: Украина даст наслаждение на Евро, или Известный испанец нашел "ангела", лучше Марлоса

Маркос Антонио стал теневым игроком матча, ставшего главным в 24 туре УПЛ 2019/20. Популярный испанский журналист нахваливает бразильца и... решения сборной Украины.

"Класичне" не оставило равнодушным скаутов, экспертов и блогеров со всего мира. Здесь не только вопрос отмененного гола Сидорчука, разделивший судей Англии и Испании. Первый такой полноценный дебют большой публике в роли стартера Цитаишвили, молодежного чемпиона мира. Тактическая дуэль тренеров, которую Каштру и Михайличенко перед тем успели по разу выиграть. Роль натурализованных игроков сборной Украины, которых в Бразилии не стесняются и дальше называть бразильцами. Ну, и главный герой революции на поле. На украинских широтах он оказался в тени Марлоса с его исполнительным классом, но получил заслуженные аплодисменты из стран, где умеют ценить качественный интеллектуальный футбол.

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Статистика показала, а динамовцы после игры в один голос подтвердили, что игру окончательно и бесповоротно переломили не только физические проблемы номинальных гостей, но и одна-единственная замена Каштру на 53-й минуте. Виктор Коваленко продемонстрировал по сути самый большой брак в матче. Эти 48% ошибок из всего лишь 25 ТТД – просто колоссальные цифры среди тех, кто осуществил более 10 технико-тактических действий.

Приблизились у обеих команд Вербич (37%), Русин (41%), Цитаишвили (42%) и Мораес (39%), но два последних хоть соорудили 3 голевых паса. У Фернандо было 60% ошибок, но только 10 действий, поэтому его не учитываем. Маркос Антонио совершил вдвое больше ТТД нежели Коваленко (52). Виктор чаще всех в этот день терял мячи на своей половине (3 раза), в то время как брак его сменщика оказался феноменально низким (6%).

Джокер полузащиты Шахтера отдал 94% точных передач, лишь дважды ошибившись. Выиграл 5 единоборств из 6, забил гол. Центральный хавбек, которого в Бразилии часто называют Маркос Баия, отбирал, перехватывал, подбирал и обострял одновременно. Игроки же Динамо, наоборот, с его выходом начали ошибаться. Эпизод с третьим, решающим голом (ибо лишил соперника даже иллюзий на финишный штурм и достижение ничьей) стал показательным. Ведь 19-летнего малыша не сдержало физически более мощное трио киевлян, которые отчаянно пытались ему помешать, но только оттянули неизбежный приговор.

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Football is back to Ukraine! Watch everything that surrounded Shakhtar's victory vs Dynamo.



Empty stands, temperature screening, medical protocol, cool goals by Marlos and Marcos Antonio, and much more!#ShakhtarDynamo #Shakhtar #football pic.twitter.com/Nro2GGtd21 — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) June 1, 2020

Действия Антонио особенно выделяет популярный испанский журналист мадридской газеты AS. В своем Твиттере Ариц Габилондо, который восхищается Миколенко и Матвиенко, предостерегая Испанию перед встречами против Украины в Лиге наций, называет Маркоса наиболее новаторским в этом Шахтере, уже ласкающим чемпионский титул. Во время матча с Динамо этот все еще молодой парень с его скромными 1,66 м роста "играл, словно ангел. Ух, какой футболист".

Его мнение разделяет и журналист каталонского радио Серхи Эрнандес: "С выходом Антонио Шахтер выиграл в подвижности. Еще один бразилец, который очень вырос в команде "горняков". Не обошел он вниманием и отличный ассист Цитаишвили для "Динамо, которое играло лучше" до появления 19-летнего Маркоса. Вспомнил Ярмоленко, которого некогда заменил Цыганков, а теперь похвалил Гио, назвав киевский клуб "фабрикой по созданию вингеров".

Impresiona escuchar el himno ucraniano en un Olímpico de Kiev completamente vacío. Arranca el clásico ucraniano Dinamo-Shakhtar, vuelve el fútbol a Ucrania. #VysshayaLiga pic.twitter.com/IGPANpxMbR — A. Gabilondo (@AS_AGabilondo) May 31, 2020

Габилондо остался потрясенным также игрой левши Марлоса, который забивает и с правой. "Дубль и камбэк в Классико. Украина хорошо сделала, что натурализовала его. Мы будем наслаждаться им на Евро". Ну, и обрадовался, что футбол возвращается в наши края, хотя "это поразительно – слышать гимн Украины на совершенно пустом НСК Олимпийский". Болельщики поинтересовались, кто играл из недавних чемпионов мира U-20 в этом Классическом?

Испанский публицист и комментатор, на которого подписались более 30 тысяч читателей, отметил Попова и Цитаишвили, а вот в Шахтере не вспомнил никого – большинство его триумфаторов разбросаны по арендам, как те же динамовцы Супряга и Булеца. Да и вообще проявил гораздо большую осведомленность, чем популярное мадридское издание Marca, которое перепутало киевский стадион с московскими "Лужниками".

Португальский комментатор Томаш да Кунья отметил нескольких динамовцев. Команда Михайличенко "традиционно стремилась создать условия для Миколенко, чтобы тот нарушал защитный баланс в глубине. В этом плане демонстрация Шепелева в роли организатора была очень позитивной". Владимир, к слову, показал второй лучший результат в Динамо по проценту брака (15, только у Шабанова было меньше – 14). Шепелев стал лидером матча по острым передачам (по 4 с Мораесом), выигранным единоборствам в атаке (7) и обводкам (5 из 5), но его потеря позиции в моменте с первым голом Марлоса перечеркнула весь этот впечатляющий позитив.





Да Кунья отмечает, что "Цитаишвили – это острота, когда он находится в полуфланге справа", откуда пришел его ассист. Кроме того, Гио пришлось выполнять роль сопровождения для Исмаили. Выделяет португалец и маневр Алана Патрика, "одного из лучших на поле", когда бразилец перед первым голом Марлоса начал атаку. Принял пас спиной и мгновенно развернулся, оставив позади Сидорчука. Таким образом центральный полузащитник осуществил "решающее действие для нивелирования прессинга", такое же ключевое, как и скидка центрового Мораеса. Этот гол – следствие коллективных заслуг, "несмотря на фантастическую экзекуцию Марлоса".

Интересно, что за несколько минут до того Тайсон попытался разогнать похожую атаку, но наткнулся на проигранную борьбу Коваленко в атаке. Попов перехватил, сыграв на опережение. И именно этот двойной отбор Дениса (защитил снаряд от посягательств бразильца с его попыткой контрпрессинга) начал единственную голевую атаку Динамо. За линией мяча мгновенно остались 6-7 игроков Шахтера, и эту свободу Шепелев, Буяльский и Русин идеально использовали для создания абсолютно свободной позиции Цитаишвили перед ассистом.

A acção de Alan Patrick – um dos melhores em campo – para eliminar a pressão foi decisiva e o pivô de Júnior Moraes também (fez o mesmo no 2-1). Taison ganhou protagonismo na meia esquerda e permitiu que Marlos/Dodô (importantes na vitória) tivessem vantagens no lado contrário. — Tomás da Cunha (@tomasrdacunha) June 1, 2020

Тайсон вынужден был оттягиваться в глубину в поисках возможности раскручивать атаки передом к воротам. В одном случае его сдержали, и это завершилось пропущенным голом Шахтера. В другом отпустили на свободу, и забил уже партнер. Выводы бразилец сделал молниеносно – с интервалом в несколько минут. И в этом тоже была квинтэссенция матча. Украинцы (в том числе Коваленко, не поддержавший атаку) часто не могли, а бразильцы решали вместо них.

Да Кунья оставляет повод для оптимизма фанатам киевской команды. В стартовом составе Динамо против опытнейшего Шахтера (8 игроков основы в возрасте 29 плюс) вышли Попов (21 год), Миколенко (21), Шепелев (23), Цитаишвили (19, "откровенно один из самых талантливых в сборной", выигравшей золото Мундиаля U-20) и Русин (21), а ведь еще отсутствовали Цыганков с Шапаренко. И в этом кроется "огромный потенциал" столичного клуба.

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