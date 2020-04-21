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Формула Луческу – в Турции заговорили о будущем месте работы экс-тренера Шахтера

16:49 64 Читати українською
Формула Луческу – в Турции заговорили о будущем месте работы экс-тренера Шахтера
Мирча Луческу / Фото Antena Sport

Мирча Луческу может освоить новую для себя должность в турецкой Суперлиге.

Фенербахче намерен пригласить в клуб румынского специалиста Мирчу Луческу, сообщает Fanatik.

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Экс-наставнику Шахтера хотят предложить должность консультанта главного тренера. Основная работа Луческу будет заключаться в построении сотрудничества нового тренера и команды, а также консультации по трансферным вопросам.

На кресло руководителя Фенербахче есть сразу два перетендента: тренер Аланьяспора Эрол Булут, а также наставник Алтинорду – Хусейн Эроглу.

Напомним, последним местом работы Мирчи Луческу была сборная Турции, которую он возглавлял в 2017-2019 годах.

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Теги
Фенербахче Фенербахче Турция Мирча Луческу Мирча Луческу
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