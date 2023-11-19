Киевляне провели закрытый спарринг против одного из лидеров украинской Второй лиги – Звягеля.

Динамо отдает "долги" за провальный еврокубковый поход – известна дата одного из трех перенесенных матчей УПЛ

Информации о матче мало. Звягель сообщает, что Динамо вышло в боевом составе и одержало победу 2:0. Житомирцы не уточнили авторов голов или хотя бы футболистов, выходивших в основе.

Добавим, что в ближайших официальных матчах Динамо будет принимать Рух, а Звягель встретится с киевским Локомотивом.

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