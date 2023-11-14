Последний тур УПЛ перед международной паузой подарил очень много интересных тем для обсуждения.

Александр Шовковский в первом же матче после увольнения Луческу показал изменения игрового стиля Динамо. Киевляне уверенно одолели Кривбасс, но не следует забывать о раннем удалении Бескоровайного.

СК Днепр-1 "убил" Шахтер и вырвался на вершину таблицы. Почему Сергей Ребров игнорирует главную звезду днепрян? Нужен ли сборной Украины Ярослав Ракицкий? Ответы на эти и другие вопросы ищите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.

Довбик – "мазило", Цыганкова носят на руках, а Лунин создает проблемы Анчелотти