Кияни провели закритий спаринг проти одного з лідерів української Другої ліги – Звягеля.

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Інформації про матч обмаль. Звягель повідомляє, що Динамо вийшло у бойовому складі і здобуло перемогу 2:0. Житомиряни не уточнили авторів голів або бодай футболістів, які виходили у основі.

Додамо, що у найближчих офіційних матчах Динамо прийматиме Рух, а Звягель зустрінеться з київським Локомотивом.

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