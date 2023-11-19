Динамо провело таємний спаринг – відомий результат проти скромного суперника
20:19 - Читать на русском
Динамо товариським матчем заповнило паузу на національні збірні.
Кияни провели закритий спаринг проти одного з лідерів української Другої ліги – Звягеля.
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Інформації про матч обмаль. Звягель повідомляє, що Динамо вийшло у бойовому складі і здобуло перемогу 2:0. Житомиряни не уточнили авторів голів або бодай футболістів, які виходили у основі.
Додамо, що у найближчих офіційних матчах Динамо прийматиме Рух, а Звягель зустрінеться з київським Локомотивом.
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