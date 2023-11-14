Металлист 1925 официально сообщил, что перенесенный матч 3 тура против киевлян будет сыгран 7 декабря этого года.

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Поединок должен был состояться еще в середине августа, но харьковчане пошли навстречу Динамо, выступавшему тогда в квалификации Лиги конференций. Так же поступили Верес (5 тур) и Заря (6 тур). Правда, все эти усилия не помогли Динамо пробиться в групповой этап ЛК. Теперь "бело-синим" нужно возвращать "долги" на внутренней арене.

Есть еще одно изменение в расписании УПЛ. Матч Колос – Заря не состоится 25 ноября после завершения международной паузы. УЕФА назначил на эту дату перенесенную еврокубковую встречу луганцев с Маккаби Тель-Авив. Игру против Колоса придется проводить в другой день.

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