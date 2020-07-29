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Динамо просматривает игрока сборной Северной Македонии – он уже сыграл в контрольном матче

16:58 - Читати українською
Динамо просматривает игрока сборной Северной Македонии – он уже сыграл в контрольном матче
Марио Младеновски / фото из открытых источников

Защитник македонского Вардара Марио Младеновски прибыл на просмотр в лагерь киевского Динамо.

Сегодня молодежная команда Динамо провела спарринг против Колоса, в котором одержала победу над своими ровесниками из Ковалевки. В этой игре за киевлян на поле вышел потенциальный новичок – защитник Вардара Марио Младеновски. Он действовал на позиции центрального защитника, сообщает Dynamomania.

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19-летний Младеновски прибыл в Динамо на просмотр. В сезоне 2019/20 центрбек (рост – 191 см, вес – 81 кг) провел 8 матчей за первую команду Вардара. Вызывался в различные юношеские и молодежную сборную Северной Македонии. В ноябре 2019-го дебютировал за национальную команду, отыграв один тайм в матче отбора на Евро-2020 против Австрии. Это пока его единственный матч за сборную, хотя вызовы Младеновски получает довольно регулярно.

Интересы Младеновски представляет Горан Попов – экс-защитник Динамо, который сейчас работает агентом. Он тоже прибыл в Киев и встретился с Луческу, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество. К слову, по неофициальной информации, в июне этого года Младеновски инициировал расторжение контракта с Вардаром из-за регулярной невыплаты зарплаты.

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