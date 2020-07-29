Луческу провел переговоры с Поповым – экс-игрок Динамо может помочь с поиском потенциальных новичков для клуба

Мистер пригласил в Киев на разговор экс-защитника клуба Горана Попова, информирует Meta-ratings.

Динамо сообщило детали презентации Луческу

Македонец с начала года работает в агентской компании More than sport и заявлял о своей готовности помочь Динамо с поиском новых игроков. Вероятно, именно это было главной темой беседы между Поповым и Луческу. Если переговоры сложатся успешно, то Горан может получить официальную должность в структуре Динамо.

К слову, еще двух экс-игроков Динамо сватают в тренерский штаб Луческу – это Олег Гусев и Огнен Вукоевич.

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