toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ШАХТЕР

Луческу провел переговоры с Поповым – экс-игрок Динамо может помочь с поиском потенциальных новичков для клуба

15:10 - Читати українською
Луческу провел переговоры с Поповым – экс-игрок Динамо может помочь с поиском потенциальных новичков для клуба
Горан Попов / Фото из соцсетей

Главный тренер Динамо Мирча Луческу продолжает политику привлечения бывших игроков киевского гранда.

Мистер пригласил в Киев на разговор экс-защитника клуба Горана Попова, информирует Meta-ratings.

Динамо сообщило детали презентации Луческу

Македонец с начала года работает в агентской компании More than sport и заявлял о своей готовности помочь Динамо с поиском новых игроков. Вероятно, именно это было главной темой беседы между Поповым и Луческу. Если переговоры сложатся успешно, то Горан может получить официальную должность в структуре Динамо.

К слову, еще двух экс-игроков Динамо сватают в тренерский штаб Луческу – это Олег Гусев и Огнен Вукоевич.

"Мог бы не работать 2000 лет": зарплата Луческу в Динамо – новые цифры в инсайдах румынских СМИ

blog_ava
Парма – Аталанта: Малиновский забил 8-й гол и превзошел всех в топ-лигах, но настрадался от суперверсии Цыганкова
00:40
25653
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
55
мин
Колос
19:30
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук