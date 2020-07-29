Динамо переглядає гравця збірної Північної Македонії – він вже зіграв у контрольному матчі

Сьогодні молодіжна команда Динамо провела спаринг проти Колоса, у якому здобула перемогу над своїми ровесниками з Ковалівки. У цій грі за киян на поле вийшов потенційний новачок – захисник Вардара Маріо Младеновскі. Він діяв на позиції центрального оборонця, повідомляє Dynamomania.

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19-річний Младеновскі прибув у Динамо на перегляд. У сезоні 2019/20 центрбек (зріст – 191 см, вага – 81 кг) провів 8 матчів за першу команду Вардара. Викликався у різноманітні юнацькі та молодіжну збірну Північної Македонії. У листопаді 2019-го дебютував за національну команду, відігравши один тайм у матчі відбору на Євро-2020 проти Австрії. Це наразі його єдиний матч за збірну, хоча виклики Младеновскі отримує доволі регулярно.

Інтереси Младеновскі представляє Горан Попов – екс-захисник Динамо, який зараз працює агентом. Він теж прибув до Києва та зустрівся з Луческу, щоб обговорити потенційну співпрацю. До слова, за неофіційною інформацією, в червні цього року Младеновскі ініціював розірвання контракту з Вардаром через регулярну невиплати зарплати.

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