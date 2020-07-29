Динамо U-21 разбило сверстников из Колоса

Контрольный матч

Динамо U-21 – Колос U-21 – 3:0

Голы: Бенито, 35, Надольский, 45, 87

Подопечные Юрия Мороза реабилитировались после поражения от Вереса (0:1) в первом поединке. Молодые динамовцы легко могли громить соперника еще до перерыва, но Бенито, Волошин и Шулянський упустили свои возможности.

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Нигериец частично исправился на 35 минуте, когда после динамического обыгрыша с партнером таки открыл счет. Также Бенито принял участие в атаке, которая привела ко второму голу – отличился Надольский.

Жара и большое количество замен сказались на уровне игры во второй половине. Обе команды значительно уменьшили скорость, а еще одного гола пришлось ждать под занавес встречи. Исаенко слева отдал пас в штрафную на Сухоручко, а тот продлил на Надольского – дубль и 3:0.

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