toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ШАХТЕР

Динамо U-21 разбило сверстников из Колоса

14:32 - Читати українською
Динамо U-21 разбило сверстников из Колоса
Динамо U-21 – Колос U-21 / Сайт киевлян

Молодежка Динамо вслед за юношеским составом провела свой второй спарринг летнего межсезонья.

Контрольный матч

Динамо U-21 – Колос U-21 – 3:0

Голы: Бенито, 35, Надольский, 45, 87

Подопечные Юрия Мороза реабилитировались после поражения от Вереса (0:1) в первом поединке. Молодые динамовцы легко могли громить соперника еще до перерыва, но Бенито, Волошин и Шулянський упустили свои возможности.

Динамо U-19 на глазах у Луческу одержало вторую подряд победу в спарринге – мощный первый тайм с провалом после перерыва

Нигериец частично исправился на 35 минуте, когда после динамического обыгрыша с партнером таки открыл счет. Также Бенито принял участие в атаке, которая привела ко второму голу – отличился Надольский.

Жара и большое количество замен сказались на уровне игры во второй половине. Обе команды значительно уменьшили скорость, а еще одного гола пришлось ждать под занавес встречи. Исаенко слева отдал пас в штрафную на Сухоручко, а тот продлил на Надольского – дубль и 3:0.

Шахтер – Верес: решающая красота от Тете, голкипер, который едва не стал героем, и тоска по Исмаили перед Лигой Европы

blog_ava
Главные новости футбола 28 июля: Луческу вернулся в Динамо с обновлениями, Малиновский забил переломный гол
07:00
13951
Теги
Юрий Юрий Мороз Динамо U-21 Динамо U-21 Олабиран Олабиран Муйива (Бенито)
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
55
мин
Колос
19:30
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук