Динамо призвало фанатов поддержать команду видеообращением перед матчем с Александрией

Чтобы вдохновить своих игроков на новые свершения руководство киевского клуба обратилось к своим болельщикам.

"Предлагаем всем неравнодушным сделать видеообращение со словами поддержки команде, которое игроки смогут увидеть перед началом следующего матча на больших табло Олимпийского и вдохновиться непосредственно перед стартом игры.

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Также это видео с обращениями болельщиков будет размещено на официальном клубном канале в YouTube", – говорится в заявлении клуба на официальном сайте Динамо.

Напомним, перед матчем 24-го тура против Шахтера ультрас Динамо собрались на подступах к НСК Олимпийский, где встретили клубный автобус киевлян – болельщики сделали импровизированный коридор с горящими файерами.

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