Шахтер – Динамо: Головко назвал ключевого игрока матча и основную кадровую проблему киевлян

Бывший наставник молодежной сборной Украины Александр Головко получил неоднозначные впечатления от центрального матча 24-го тура УПЛ.

"Я одно скажу: просто есть Марлос, который реализовал то, что не смогли реализовать футболисты Динамо.

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Киевляне очень хорошо выглядели первые 30 минут. И если бы засчитали их гол, никто не знает, как бы играла команда затем по счету.

Ключевая позиция – Виктор Цыганков. Команда с ним и без него... При всех командных взаимодействиях, скорости и агрессии, креатива все же не хватает. Этот креатив показал Марлос, а у Динамо такого футболиста не было", – рассказал Головко для ТК Футбол.

Напомним, после украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

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