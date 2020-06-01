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Шахтер – Динамо: Головко назвал ключевого игрока матча и основную кадровую проблему киевлян

1 июня 23:50 45 Читати українською
Шахтер – Динамо: Головко назвал ключевого игрока матча и основную кадровую проблему киевлян
Шахтер – Динамо / Фото ФК Шахтер

Бывший наставник молодежной сборной Украины Александр Головко получил неоднозначные впечатления от центрального матча 24-го тура УПЛ.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Я одно скажу: просто есть Марлос, который реализовал то, что не смогли реализовать футболисты Динамо.

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Киевляне очень хорошо выглядели первые 30 минут. И если бы засчитали их гол, никто не знает, как бы играла команда затем по счету.

Ключевая позиция – Виктор Цыганков. Команда с ним и без него... При всех командных взаимодействиях, скорости и агрессии, креатива все же не хватает. Этот креатив показал Марлос, а у Динамо такого футболиста не было", – рассказал Головко для ТК Футбол.

Напомним, после украинского Классического Шахтер увеличил отрыв от Динамо на 16 очков.

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Теги
Марлос Марлос Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев Александр Головко Александр Головко Шахтер - Динамо Киев
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