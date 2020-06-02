Динамо закликало фанів підтримати команду відеозверненням перед матчем з Олександрією

Аби надихнути своїх гравців на нові звершення керівництво київського клубу звернулось до своїх уболівальників.

"Пропонуємо всім небайдужим зробити відеозвернення зі словами підтримки команді, яке гравці зможуть побачити перед початком наступного матчу на великих табло Олімпійського і надихнутися безпосередньо перед стартом гри.

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Також це відео зі зверненнями уболівальників буде розміщено на офіційному клубному каналі в YouTube", – сказано у заяві клубу на офіційному сайті Динамо.

Нагадаємо, перед матчем 24-го туру проти Шахтаря ультрас Динамо зібрались на підступах до НСК Олімпійський, де зустріли клубний автобус киян – вболівальники зробили імпровізований коридор з палаючими фаєрами.

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