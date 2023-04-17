"Я думаю, что есть какой-то психологический барьер, ниже которого братья Суркисы не готовы переступать. Это история с Блохиным и 4-м местом. Мы это помним. Третье место – это трагедия и драма. Но это не катастрофа такого масштаба, как остаться без медалей. В случае поражения Динамо от Шахтера в следующем туре будут большие шансы на то, что Заря уйдет в отрыв.

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По моей информации, от этого будет зависеть стратегическое решение по лечению Луческу. Как я понимаю ему в идеале нужна замена тазобедренного сустава. Если все стороны поймут, что не надо продолжать эти отношения, то Луческу спокойно дождется лета, поедет в Румынию и сделает там операцию. Если же Динамо бахнет Шахтер и будет бороться с Зарей, то, возможно, Луческу сделает операцию сейчас, чтобы успеть восстановиться до конца сезона", – поделился Спиваковский в выпуске ТаТоТаке.

Напомним, 77-летний Луческу ожидает операцию по поводу коксартроза. Из-за этого, а также неудачных выступлений Динамо в текущем сезоне, румын может завершить работу в киевском клубе.

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