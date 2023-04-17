"Я думаю, що є якийсь психологічний бар'єр, нижчий за якого брати Суркіси не готові переступати. Це історія з Блохіним та 4-м місцем. Ми це пам'ятаємо. Третє місце – це трагедія та драма. Але це не катастрофа такого масштабу, як залишитися без медалей. У разі поразки Динамо від Шахтаря у наступному турі будуть великі шанси на те, що Зоря піде у відрив.

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За моєю інформацією, від цього залежатиме стратегічне рішення щодо лікування Луческу. Як я розумію йому в ідеалі потрібна заміна кульшового суглоба. Якщо всі сторони зрозуміють, що не треба продовжувати ці стосунки, то Луческу спокійно дочекається літа, поїде до Румунії і зробить там операцію. Якщо ж Динамо бахне Шахтар і боротиметься із Зорею, то, можливо, Луческу зробить операцію зараз, щоб встигнути відновитися до кінця сезону", – поділився Співаковський у випуску ТаТоТаке.

Нагадаємо, 77-річний Луческу очікує на операцію з приводу коксартрозу. Через це, а також невдалі виступи Динамо в поточному сезоні, румун може завершити роботу в київському клубі.

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