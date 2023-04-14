– Как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье?

– Вопрос не в том, как я себя чувствую, разговор не об этом. Как я уже говорил, мне нужно сделать операцию по поводу коксартроза. Мы обсудим это с президентом и увидим, что будет дальше. Проблема в том, что мне придется сделать эту операцию, я не могу и не хочу продолжать работать с сильной болью. Но сейчас это неважно, главное – матч и то, что сегодня происходило на футбольном поле.

Это был очень хороший матч между двумя командами. У Руха было больше уверенности в себе, они сыграли сильный и агрессивный матч. К сожалению, судья позволял это делать, а наши игроки сразу получили две желтые карточки ни за что. Так же происходило и в матче с Ингульцем – арбитр никак не повлиял на ситуацию. В этот раз соперник тоже делал неприятные вещи, в этом плане было тяжело. Но это не оправдание, повторюсь, получился очень хороший матч, Рух заслуживал эту ничью.

Рух– Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

В этом году наша команда находится в процессе перестройки, мы потеряли многих игроков, и хотелось бы знать, кем мы будем играть в следующем сезоне – кто соответствует уровню Динамо, кто – нет. И какие молодые игроки смогут добиться этого уровня, ведь Динамо – это международный бренд. Повторюсь, мы потеряли 11 исполнителей, а футболисты, которые были тогда в резерве, сейчас, когда мы просим их помочь, не всегда готовы на все 100%.

Рух – хорошая команда, я не понимаю, почему они так низко в турнирной таблице, ведь демонстрируют сильную игру. Мы встречались с ФК Львов, Минаем, но Рух лучше, чем обе эти команды, а также, чем Ингулец. Я был поражен этим соперником, их желанием победить и не уступить. Они использовали хороший прессинг и, повторюсь, заслужили эту ничью. У них есть хорошая черта – эффективно работать с молодыми игроками. Полагаю, у них есть потенциал подняться выше.

– Довольны ли вы тем, как действовали вышедшие на замену футболисты? Слышал, как Сидорчук подсказывал Гармашу, что нужно играть побыстрее.

– Нужно подумать о своих качествах, ведь трудно продолжать в этом же духе дальше. Он должен больше тренироваться, чем другие, потому что, когда тебе 32 года, ты должен быть лучше подготовлен, чем 19-летние футболисты. Но сейчас у Динамо не всегда так, это большая проблема, – цитирует Луческу пресс-служба Динамо.

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