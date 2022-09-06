Делегация киевлян уже в Турции, где команда начнет групповой этап Лиги Европы матчем против Фенербахче.

Динамо добиралось в Стамбул транзитом через Молдову. После утренней тренировки команда отправилась в путь и уже досталось пункту назначения, сообщает официальный сайт клуба. В рамках первого тура группового этапа Лиги Европы Динамо предстоит сыграть против Фенербахче. Матч состоится в четверг, 8 сентября.

"Цыганков не рассматривает возможность продлить контракт с Динамо", – Цыганык

Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко, Денис Игнатенко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тимчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцик;

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин.