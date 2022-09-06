"Жирона хотела арендовать Цыганкова с дальнейшей перспективой перепродать в АПЛ. Цена не была велика – где-то 2-3 миллиона евро. Однако там была опция, что через год испанцы обязуются передать киевлянам еще 10 миллионов. Игорь Суркис отказался.

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У Цыганкова остался год контракта с Динамо. Подтверждаю, что Виктор не рассматривает опцию продления. Но есть еще время, и я помню, что Ярмоленко говорил, что не будет подписывать контракт, а затем переподписал на фантастических условиях. А потом его продали...

Все еще может измениться, но европейские клубы уже сейчас ходят за Цыганковым и предлагают подписать контракт, хотят предварительное согласие на переход летом 2023 года", – сказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

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