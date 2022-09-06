Динамо прибуло на матч з Фенербахче у Лізі Європи – Луческу взяв до Стамбула 25 гравців
Делегація киян вже у Туреччині, де команда розпочне груповий етап Ліги Європи матчем проти Фенербахче.
Динамо добиралося у Стамбул транзитом через Молдову. Після ранкового тренування команда вирушила в дорогу і вже дісталося пункту призначення, повідомляє офіційний сайт клубу. В рамках першого туру групового етапу Ліги Європи Динамо належить зіграти проти Фенербахче. Матч відбудеться у четвер, 8 вересня.
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Голкіпери: Георгій Бущан, Денис Бойко, Денис Ігнатенко;
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Антон Царенко, Олександр Яцик;
Нападники: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.