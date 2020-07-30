Динамо представляет Луческу – онлайн-видеотрансляция

В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Украины, официальная презентация Мирчи Луческу состоится в онлайн-формате. Онлайн-трансляцию проведет YouTube-канал Динамо, начиная с 12.00.
Луческу может установить исторический рекорд, если выйдет из Динамо в группу Лиги чемпионов
Напомним, что бывший тренер Шахтера подписал с киевским клубом двухлетний контракт (с опцией продления еще на сезон). Его назначение вызвало огромный резонанс в нашем футболе. Ультрас Динамо, в частности, организовали акцию протеста из-за прихода Луческу.
Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу
Онлайн-трансляция презентации Мирчи Луческу за 30.07.2020