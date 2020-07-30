Динамо представляет Луческу – онлайн-видеотрансляция

Киевское Динамо официально представляет Мирчу Луческу на посту главного тренера команды. Онлайн-трансляция события будет доступна в этой новости на "Футбол 24".

В связи с эпидемиологической ситуацией на территории Украины, официальная презентация Мирчи Луческу состоится в онлайн-формате. Онлайн-трансляцию проведет YouTube-канал Динамо, начиная с 12.00.

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Напомним, что бывший тренер Шахтера подписал с киевским клубом двухлетний контракт (с опцией продления еще на сезон). Его назначение вызвало огромный резонанс в нашем футболе. Ультрас Динамо, в частности, организовали акцию протеста из-за прихода Луческу.

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Онлайн-трансляция презентации Мирчи Луческу за 30.07.2020