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"У**ывай отсюда": фанаты Динамо оскорбляли Луческу и не пустили дочь Суркиса на стадион (18+)

21:05 - Читати українською
"У**ывай отсюда": фанаты Динамо оскорбляли Луческу и не пустили дочь Суркиса на стадион (18+)
Ультрас Динамо / фото wbc.kyiv

Ультрас Динамо ожидаемо устроили горячий прием Мирче Луческу.

Фанаты киевлян собрались возле стадиона им.Лобановского, который принимал спарринг команды U-19, сообщил журналист Олег Ящук в своем Instagram.

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На арену приехал и новоиспеченный тренер Динамо Мирча Луческу. Ультрас киевского гранда заранее предупредили о своем негативном отношении к румыну, поэтому их оскорбления в адрес Мистера не удивили: "Давай-ка, у**ывай отсюда!". Также неприятный инцидент случился с дочерью Игоря Суркиса, Яной – ее автомобиль заблокировали у ворот стадиона.

Напомним, 30 июля состоится официальная презентация Луческу в статусе главного тренера Динамо.

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Видеоновости Динамо Киев Динамо Киев футбольные фанаты Мирча Мирча Луческу Яна Суркис
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