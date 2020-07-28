"У**ывай отсюда": фанаты Динамо оскорбляли Луческу и не пустили дочь Суркиса на стадион (18+)

Фанаты киевлян собрались возле стадиона им.Лобановского, который принимал спарринг команды U-19, сообщил журналист Олег Ящук в своем Instagram.

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На арену приехал и новоиспеченный тренер Динамо Мирча Луческу. Ультрас киевского гранда заранее предупредили о своем негативном отношении к румыну, поэтому их оскорбления в адрес Мистера не удивили: "Давай-ка, у**ывай отсюда!". Также неприятный инцидент случился с дочерью Игоря Суркиса, Яной – ее автомобиль заблокировали у ворот стадиона.

Напомним, 30 июля состоится официальная презентация Луческу в статусе главного тренера Динамо.

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