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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ШАХТАР

Динамо презентує Луческу – онлайн-відеотрансляція

11:45 - Читать на русском
Динамо презентує Луческу – онлайн-відеотрансляція
Динамо презентує Луческу – онлайн-відеотрансляція

Київське Динамо офіційно презентує Мірчу Луческу на посаді головного тренера команди. Онлайн-трансляція події буде доступна в цій новині на "Футбол 24".

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією на території України, офіційна презентація Мірчі Луческу відбудеться в онлайн-форматі. YouTube-канал Динамо проведе онлайн-трансляцію, починаючи з 12.00.

Луческу може встановити історичний рекорд, якщо вийде з Динамо в групу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що колишній тренер Шахтаря підписав з київським клубом дворічний контракт (з опцією продовження ще на сезон). Його призначення викликало величезний резонанс у нашому футболі. Ультрас Динамо, зокрема, організували акцію протесту через прихід Луческу.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу

Онлайн-трансляція презентаціїї Мірчі Луческу за 30.07.2020

blog_ava
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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу
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