Динамо презентує Луческу – онлайн-відеотрансляція

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією на території України, офіційна презентація Мірчі Луческу відбудеться в онлайн-форматі. YouTube-канал Динамо проведе онлайн-трансляцію, починаючи з 12.00.
Луческу може встановити історичний рекорд, якщо вийде з Динамо в групу Ліги чемпіонів
Нагадаємо, що колишній тренер Шахтаря підписав з київським клубом дворічний контракт (з опцією продовження ще на сезон). Його призначення викликало величезний резонанс у нашому футболі. Ультрас Динамо, зокрема, організували акцію протесту через прихід Луческу.
Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу
Онлайн-трансляція презентаціїї Мірчі Луческу за 30.07.2020