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Луческу может установить исторический рекорд, если выйдет из Динамо в группу Лиги чемпионов

12:27 - Читати українською
Луческу может установить исторический рекорд, если выйдет из Динамо в группу Лиги чемпионов
Мирча Луческу / Сайт Шахтера

Главный тренер Динамо Мирча Луческу будет иметь дополнительную мотивацию для выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

Если румын успешно завершит квалификацию, то станет самым возрастным тренером в истории основной стадии ЛЧ, информирует Gracenote.

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Сегодня Луческу исполнилось 75 лет, еще несколько месяцев он "наберет" до старта группового этапа. Сейчас рекорд удерживает Юпп Хайнкес – легендарный немец проводил свой последний матч Лиги чемпионов с Баварией в возрасте 72 лет 357 дней.

Напомним, киевскому Динамо предстоит преодолеть два раунда квалификации, чтобы пробиться в основную стадию ЛЧ.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Рекорды Мирча Мирча Луческу Юпп Юпп Хайнкес
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