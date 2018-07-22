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Динамо поздравило Усика с победой над Гассиевым

20:43 66 Читати українською
Динамо поздравило Усика с победой над Гассиевым
Александр Усик / фото из соцсетей

Киевское Динамо не оставалось в стороне от победы Александра Усика над Муратом Гассиевым.

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В финале Всемирной боксерской суперсерии украинец победил россиянина Мурата Гассиева.

Динамо на своем официальном сайте поздравило Усика с этой победой.

Как футбольный мир отреагировал на победу Усика: "Он одолел россиянина в самом сердце Москвы!"

"Киевские динамовцы, как и вся Украина, переживали в этот вечер за нашего чемпиона. Поздравляем Александра, который, к слову, неоднократно заявлял, что является болельщиком киевского Динамо, с исторической победой и выдающимся достижением!

Кстати, даже в день такого важного титульного поединка Александр следил за событиями в матче любимой футбольной команды. По свидетельству нашего коллеги, Максима Розенко, который работал на этом поединке, Саша, спускаясь по ступенькам после пресс-конференции, громко запел "Динамо-Динамо!", празднуя таким образом победу "бело-синих" в Суперкубке Украины", – говорится в заявлении.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Усик
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