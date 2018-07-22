Как футбольный мир отреагировал на победу Усика: "Он одолел россиянина в самом сердце Москвы!"

Усик с украинским флагом торжествует в Москве

Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив россиянина Мурата Гассиев в Москве.

Наши футболисты и функционеры, конечно, не оставили без внимания исторический триумф украинского бокса и поздравляли Усика в социальных сетях. Вполне возможно, что победе Александра было уделено даже больше внимания, чем матчу Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины.

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Горячо поддерживал Усика форвард Альбасете Роман Зозуля, который был очень активным после окончания боя в социальных сетях.

Поразил наш боксер и российского комментатора Алексея Андронова, который искренне поздравил всех своих друзей из Украины и призвал "беречь Усика".

Шеф-редактор "Футбол 24" также не дремал...

Денис Олейник своей фразой попал в яблочко: "Вся страна гордится тобой".

Комментатор каналов Футбол 1/Футбол 2 Кирилл Круторогов смотрел бой, хотя и признался, что не очень в нем разбирается.

Журналист Александр Гапоненко считает, что Усик сделал всем хорошее настроение на весь день.

Денис Бойко после победы над Шахтером сразу переключился на бокс "Браво чемпион".

Известный комментатор Виктор Вацко также променял сон на бой Усика...

...как и форвард Кайсериспора Артем Кравец.

Агент Андрея Ярмоленко и еще ряда украинских футболистов Вадим Шаблий присоединяется к поздравлениям...

Хавбек Генка Руслан Малиновский называет Усика "красавчиком".

А вот президент ФФУ Андрей Павелко подозревает, что один из секретов успеха украинского боксера – любовь к футболу.

Брутальный футбол – в своем стиле. Без комментариев...