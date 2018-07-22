toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ - АЛЕКСАНДРИЯ

Как футбольный мир отреагировал на победу Усика: "Он одолел россиянина в самом сердце Москвы!"

11:22 402 Читати українською
Как футбольный мир отреагировал на победу Усика: "Он одолел россиянина в самом сердце Москвы!"
Усик с украинским флагом торжествует в Москве

Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив россиянина Мурата Гассиев в Москве.

Наши футболисты и функционеры, конечно, не оставили без внимания исторический триумф украинского бокса и поздравляли Усика в социальных сетях. Вполне возможно, что победе Александра было уделено даже больше внимания, чем матчу Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины.

Александр Усик и футбол: как сборная Украины потеряла потенциального игрока, а Динамо заполучило рейтингового товарища

Горячо поддерживал Усика форвард Альбасете Роман Зозуля, который был очень активным после окончания боя в социальных сетях.

Поразил наш боксер и российского комментатора Алексея Андронова, который искренне поздравил всех своих друзей из Украины и призвал "беречь Усика".

Шеф-редактор "Футбол 24" также не дремал...

Денис Олейник своей фразой попал в яблочко: "Вся страна гордится тобой".

Комментатор каналов Футбол 1/Футбол 2 Кирилл Круторогов смотрел бой, хотя и признался, что не очень в нем разбирается.

Журналист Александр Гапоненко считает, что Усик сделал всем хорошее настроение на весь день.

Денис Бойко после победы над Шахтером сразу переключился на бокс "Браво чемпион".

Известный комментатор Виктор Вацко также променял сон на бой Усика...

...как и форвард Кайсериспора Артем Кравец.

Агент Андрея Ярмоленко и еще ряда украинских футболистов Вадим Шаблий присоединяется к поздравлениям...

Хавбек Генка Руслан Малиновский называет Усика "красавчиком".

А вот президент ФФУ Андрей Павелко подозревает, что один из секретов успеха украинского боксера – любовь к футболу.

Брутальный футбол – в своем стиле. Без комментариев...

Теги
Андрей Павелко Виктор Вацко Вадим Шаблий Статьи Главное Александр Усик Мир Денис Бойко Денис Бойко Роман Зозуля Роман Зозуля Артем Кравец Артем Кравец Руслан Малиновский Руслан Малиновский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шевченко продолжит возглавлять сборную Украины
    Збірна України — 21 июль319 Шевченко продолжит возглавлять сборную Украины
1
час
:
44
мин
Заря
14:00
Мариуполь
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук