Суперкубок Украины 2018 Шахтер – Динамо: Пятов бессмысленным фейлом дарит киевлянам гол

Шахтер и Динамо встречаются в матче за Суперкубок Украины 2018. Отчет и счет игры читайте на "Футбол 24"

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо стартовали в субботу, 21 июля, в 21:00. Игра проходит в Одессе на стадионе Черноморец.

Шахтер – Динамо – видео гола

Первый момент из ничего создал Марлос. Украинизированный бразилец на 4-й минуте продрался по центру и выстрелил с левой – Бойко не дремал и взял мяч намертво. Затем тот же Марлос прошел в похожем стиле, атаку завершал Коваленко, но и здесь голкипер Динамо был на месте. На 9-й уже Исмаили прорвался в осиротевший правый фланг соперника и почти без помех пробил в перекладину. Новичок Фернандо обыгрался с тем же Исмаили, но также пробил не в цель.

Бурда на 13-й решил остудить пыл соперника и испытать нервы судьи, врезав прямой ногой в бедро Фернандо. Если бы это была какая-то АПЛ, могли бы и удалить. А так, только желтая. Морозюк едва не сбросил снаряд в свои ворота после навеса Данченко – перекладина снова защитила ворота Бойко.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок Украины-2018

На 18-й минуте Андрей Пятов привез себе гол. Под не слишком адским прессингом Шепелева вратарь сборной Украины махнул мимо мяча, динамовцы едва не запороли супершанс забить, однако прострел/удар Беседина все же замкнул Буяльский, оказавшись перед пустыми воротами. Здесь уже настало время активничать киевлянам. Вербич поиздевался над правым флангом дончан, а Буяльский пытался в бразильском акробатически стиле (не иначе Че Че научил) сделать дубль – выше.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция Суперкубка Украины 2018

Коваленко и Цыганков по флангу прорывались в штрафную соперника, но в обоих случаях слишком слабо пробивали мимо ворот. Вербич снова посрамил фланг Данченко и Марлоса (последний обрезался с финтами у своих ворот), но Беседину не хватило класса замкнуть перспективный прострел.

Суперкубок Украины 2018

Шахтер – Динамо – 0:1 (2-й тайм)

Гол: Буяльский, 18