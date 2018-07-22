toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Динамо привітало Усика з перемогою над Гассієвим

20:43 120 Читать на русском
Динамо привітало Усика з перемогою над Гассієвим
Олександр Усик / фото із соцмереж

Київське Динамо не залишилось осторонь перемоги Олександра Усика над Муратом Гассієвим.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії українець переміг росіянина Мурата Гассієва.

Динамо на своєму офіційному сайті привітало Усика з цією перемогою.

Як футбольний світ відреагував на перемогу Усика: "Він здолав росіянина в самому серці Москви!"

"Київські динамівці, як і вся Україна, переживали в цей вечір за нашого чемпіона. Вітаємо Олександра, який, до слова, неодноразово заявляв, що є вболівальником київського Динамо, з історичною перемогою та видатним досягненням!

До речі, навіть у день такого важливого титульного поєдинку Олександр слідкував за подіями у матчі улюбленої футбольної команди. За свідченням нашого колеги, Максима Розенка, який працював на цьому поєдинку, Сашко, спускаючись по сходинках після прес-конференції, голосно заспівав "Динамо-Динамо!", святкуючи таким чином перемогу "біло-синіх" у Суперкубку України", – йдеться у заяві.

Теги
Динамо Динамо Олександр Усик
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо купує гравців в кредит, – ЗМІ
    Україна — 18:323102 Динамо купує гравців в кредит, – ЗМІ
1
год
:
40
хв
Ліверпуль
23:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук