Динамо привітало Усика з перемогою над Гассієвим

Київське Динамо не залишилось осторонь перемоги Олександра Усика над Муратом Гассієвим.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії українець переміг росіянина Мурата Гассієва.

Динамо на своєму офіційному сайті привітало Усика з цією перемогою.

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"Київські динамівці, як і вся Україна, переживали в цей вечір за нашого чемпіона. Вітаємо Олександра, який, до слова, неодноразово заявляв, що є вболівальником київського Динамо, з історичною перемогою та видатним досягненням!

До речі, навіть у день такого важливого титульного поєдинку Олександр слідкував за подіями у матчі улюбленої футбольної команди. За свідченням нашого колеги, Максима Розенка, який працював на цьому поєдинку, Сашко, спускаючись по сходинках після прес-конференції, голосно заспівав "Динамо-Динамо!", святкуючи таким чином перемогу "біло-синіх" у Суперкубку України", – йдеться у заяві.