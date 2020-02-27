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Динамо поздравило Баварию с юбилеем, вспомнив легендарные противостояния между клубами

15:19 7 Читати українською
Динамо поздравило Баварию с юбилеем, вспомнив легендарные противостояния между клубами
Динамо – Баварbя (1999 год) / Getty Images

Мюнхенский клуб сегодня отмечает круглую дату.

Киевское Динамо на своей официальной странице в социальной сети Facebook поздравило Баварию со 120-летием. Украинский клуб напомнил немецким коллегам о легендарных противостояния в Суперкубке УЕФА в далеком 1975 году и полуфинальную дуэль 20-летней давности в Лиге чемпионов.

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Напомним, мюнхенский клуб – самая титулованная команда Германии и одна из самых титулованных в мире. За время своего существования Бавария 29 раз побеждала в чемпионате Германии, получила 19 национальных кубков, 7 Суперкубков Германии и 6 Кубков немецкой лиги.

Интересно, что к своему юбилею Бавария получила от технического спонсора Adidas особый подарок – форму в ретро-стиле: белая основа разбавленная красными рукавами и шортами, никаких спонсоров и другой рекламы. Именно в таких цветах Бавария выступала в начале 1900-х годов, о чем и хотел напомнить производитель. Игроки "ротен" выйдут в уникальной экипировке 8 марта – на домашний поединок против Аугсбурга в рамках 25-го тура Бундеслиги.

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