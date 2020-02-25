Бавария разгромила Челси на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Челси в домашнем поединке 1/8 финала ЛЧ потерпел болезненное поражение от Баварии, пропустив три гола за тайм и не забив ни одного в ответ.

Поединок начался в довольно высоком темпе, но без обоюдных атак. Обе команды взяли некоторое время на то, чтобы присмотреться друг к другу – и уже в первые минут семь стало понятно, что Бавария будет контролировать мяч, а Челси сосредоточится на контрвыпадах и стандартах. В частности, дебютный момент во встрече прошел после вбрасывания из аута, после которого Маунт пробил с линии штрафной. Над воротами.

Маунт очень неплохо взаимодействовал с Жиру на правом фланге. Так, на 9-й минуте Мейсон зацепился за скидку Оливье и прорвался на край штрафной, однако последующий удар у англичанина откровенно не удался. Бавария огрызнулась на 11-й контратакой в ​​три касания с пасом Левандовски на ход Коману – Кингсли набрал бешеную скорость и выстрелил метров с 20-ти. Мяч попал в сетку, но только с внешней стороны ворот. Кроме того, на 15-й минуте Левандовски пробивал с острого угла после длинной передачи на край штрафной – Кабальеро парировал.

В середине первого тайма команды демонстрировали более-менее равный футбол, но у Челси вообще не было моментов. Бавария же вроде и не доминировала, но обостряла: так, на 25-й и 27-й минутах Левандовски дважды вырывался один-на-один с голкипером (Кабальеро спас), на 29-й Мюллер нанёс мощнейший удар метров с 20-ти в дальний угол (рядом со штангой), а на 35-й он же замкнул навес с левого фланга – перекладина сыграла за Лондон!

Челси несколько активизировался под перерыв, заработав несколько стандартов. На 42-й минуте подопечные Фрэнка Лэмпарда даже получили шанс открыть счёт в результате прорыва Алонсо по левому флангу в штрафную, обыгрыша защитника и выстрела низом – Нойер спас Баварию. В конце концов, первый тайм завершился без голов.

Старт второго Челси начал с прекрасного момента на 49-й минуте при участии Маунта и Ковачича, пробивавших с небольшого расстояния в одной атаке. Нойер исполнил два блестящих сейва, а Бавария уже на 51-й наказала хозяев за расточительность: Гнабри разогнал контратаку после того, как Аспиликуэта поскользнулся, обыгрался с Левандовски и замкнул его передачу с левого края штрафной – 0:1!

Не успели лондонцы переварить первый гол, как сразу же прилетел второй: Роберт выиграл воздух у Аспиликуэты, обстучался с Сержем и выкатил пас на левый край штрафной под удар Гнабри в дальний угол – 0:2! Ещё через пять минут экс-"канонир" мог и хет-трик оформить, пробив с прострела Мюллера, однако мяч пролетел выше ворот! Лэмпард понял, что дело пахнет вылетом, и бросил в бой Абрахама с Виллианом.

К сожалению для лондонцев, оба ничем не запомнились, а вот Бавария продолжала искать свой третий гол. Так, на 62-й минуте Гнабри накрутил Виллиана и пробил с левой с рикошетом от защитника, но мяч разминулся с воротами – как и после прострела Левандовски вдоль линии вратарской на 67-й и попытки Коутинью ударить боковыми ножницами на 68-й. Челси едва не наказал гостей за обрезку Киммиха на 70-й, когда Маунт вылетел в прорыв по левому полуфлангу, однако во время выстрела метров с 20-ти мяч срезался с ноги Мейсона.

Бавария продолжила держать мяч и, в конце концов, забила третий гол на 76-й минуте: Дэвис сделал рывок вдоль левой бровки, обыграл трёх защитников Челси, после чего выкатил передачу на дальнюю штангу под удар Левандовски в пустой угол – 0:3! Добило же лондонцев удаление Алонсо за удар в лицо Роберта на 82-й минуте. После этого эпизода лондонцы уже не брыкались, хотя мюнхенцы также не проявляли намерения унизить соперника четвёртым мячом.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Баварии. У Челси для камбэка есть ответный матч, который проведут 18 марта на Альянц Арене.