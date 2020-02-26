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Бавария представила форму в ретро-стиле к 120-летию клуба

12:39 30 Читати українською
Бавария представила форму в ретро-стиле к 120-летию клуба
Игроки Баварии / Твиттер клуба

Бавария решила подготовить особую экипировку по случаю юбилея.

Мюнхенцы 27 февраля будут отмечать 120 лет со дня основания, информирует официальный сайт клуба.

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Бавария получила от своего технического спонсора Adidas особую форму в ретро-стиле. Белая основа разбавленная красными рукавами и шортами, никаких спонсоров и другой рекламы. Именно в таких цветах Бавария выступала в начале 1900-х годов, о чем и хотел напомнить производитель.

Игроки "ротен" выйдут в уникальной экипировке 8 марта – домашний поединок против Аугсбурга в рамках 25 тура Бундеслиги.

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