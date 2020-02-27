Динамо привітало Баварію з ювілеєм, пригадавши легендарні протистояння між клубами

Мюнхенський клуб сьогодні відзначає круглу дату.

Київське Динамо на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook привітало Баварію зі 120-річчям. Український клуб нагадав німецьким колегам про легендарні протистояння у Суперкубку УЄФА в далекому 1975 році та півфінальну дуель 20-річної давності у Лізі чемпіонів.

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Нагадаємо, мюнхенський клуб – найтитулованіша команда Німеччини і одна з найтитулованіших у світі. За час свого існування Баварія 29 разів перемагала у чемпіонаті Німеччини, здобула 19 національних кубків, 7 Суперкубків Німеччини і 6 Кубків німецької ліги.

Цікаво, що до свого ювілею Баварія отримала від технічного спонсора Adidas особливий подарунок – форму у ретро-стилі: біла основа розбавлена червоними рукавами та шортами, жодних спонсорів та іншої реклами. Саме в таких кольорах Баварія виступала на початку 1900-х років, про що і хотів нагадати виробник. Гравці "ротен" вийдуть в унікальному екіпіруванні 8 березня – на домашній поєдинок проти Аугсбурга в рамках 25-го туру Бундесліги.

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