Геррейро получил травму во время матча против Штутгарта. У Рафаэла повреждение связок голеностопа. Он пропустит следующие матчи Баварии, в частности выезд в Мадрид, сообщает официальный сайт клуба.

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Томас Тухель громко жалуется на кадровую ситуацию: "Мы встречаемся с медицинским штабом перед матчем, и они говорят: "Этот может сыграть час, тот максимум полчаса, другой вообще не может выйти". У нас такая беда весь сезон. Геррейро вышел набрать игровой тонус перед Реалом, а теперь он на костылях. Дайеру разбили голову. Пришлось рисковать с Упамекано, который не был готов столько играть. Реал сегодня ротировал 10 футболистов? Удобно, когда имеешь достаточно игроков".

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У Баварии до конца сезона вылетел Коман, есть проблемы у де Лигта, вчерашний матч со Штутгартом пропустил Мусиала, а Дайер не завершил поединок из-за травмы головы. Зато к игре вернулись Сане и Гнабри.

Полуфинальный ответный матч Лиги чемпионов между Реалом и Баварией состоится в среду, 8 мая, в 22:00 по Киеву. Первая половина противостояния завершилась ничьей в Мюнхене.

Бавария расписала ничью с Реалом в первом полуфинале ЛЧ – Лунин пропустил в ближний, Винисиус и Кроос спасли Мадрид