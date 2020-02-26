Румменигге сделал Флику подарок и намекнул, что он может стать судьбоносным в его карьере

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге поздравил главного тренера мюнхенского клуба Ганса-Дитера Флика с 55-летием, вручив в качестве подарка ручку.

После разгромной победы Баварии над Челси в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, руководство мюнхенцев организовало для команды праздничный ужин, на котором председатель правления немецкого клуба Карл-Хайнц Румменигге поздравил главного тренера Ганса-Дитера Флика с днем ​​рождения и вручил подарок, сообщает издание Kicker.

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"Нашему тренеру исполнилось 55 лет. Это хороший возраст. Для тех, кто не знает, что находится в красном пакете – там ручка. В Баварии время от времени подписывают бумаги", – обратился Румменигге к команде после победного матча с Челси (3:0).

К слову, в Баварии удовлетворении последними успехами Флика и рассматривают возможность продлить с ним контракт после окончания действующего соглашения.

Напомним, Флик был помощником Нико Ковача, и возглавил команду после освобождения хорватского специалиста. Впоследствии руководство клуба решило оставить Ханса-Дитера на этом посту до конца текущего сезона.

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