Динамо втратило Буяльського до кінця року через травму, отриману в зіткненні з Гармашем
Ушкодження одного з лідерів "біло-синіх" виявилось доволі серйозним.
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський у цьому році більше не вийде на поле.
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Як повідомляє видання Динамоманія, у 27-річного хавбека діагностовано перелом ребра. Терміни відновлення гравця наразі невідомі.
Нагадаємо, Буяльський травмувався під час зіткнення з Денисом Гармашем на тренуванні перед поєдинком УПЛ проти Ворскли, який Динамо впевнено виграло 2:0.
У поточному сезоні Віталій провів у футболці Динамо 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 6 результативних передач.
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