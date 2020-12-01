Півзахисник Динамо Віталій Буяльський у цьому році більше не вийде на поле.

Буяльський не зіграє з Ювентусом через травму – хавбек "зламався" у зіткненні з Гармашем на тренуванні

Як повідомляє видання Динамоманія, у 27-річного хавбека діагностовано перелом ребра. Терміни відновлення гравця наразі невідомі.

Нагадаємо, Буяльський травмувався під час зіткнення з Денисом Гармашем на тренуванні перед поєдинком УПЛ проти Ворскли, який Динамо впевнено виграло 2:0.

У поточному сезоні Віталій провів у футболці Динамо 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 6 результативних передач.

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