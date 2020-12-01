Шесть команд уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов и только одна прекратила турнирную борьбу. Шахтер может прошмыгнуть в 1/8 финала, а Динамо борется за Лигу Европы. Все интриги за два тура до финиша группового этапа.

Бавария будет отбывать номер в Мадриде

Атлетико – Бавария

Локомотив – Зальцбург

Действующий обладатель трофея уже завоевал путевку в плей-офф, а вот Атлетико придумал себе проблемы, подарив два очка россиянам. Теперь "матрасники" должны дома брать реванш за 0:4 у Баварии, которая приехала без Нойера, Левандовски и основных хавбеков. Таким подарком Диего Симеоне обязан воспользоваться – не должна помешать даже слабая реализация. Неистовый Зальцбург с одним пунктом также сохраняет шансы на выход из группы. Победа над Локомотивом в Москве обязательна.

Определяющая битва Шахтера и надежды Конте

Шахтер – Реал

Боруссия М – Интер

Группа чемпиона Украины – очень запутанная. Гладбах лидирует, но может пролететь мимо 1/8 финала, если проиграет Интеру и Реалу. Интер идет последним, но может пробиться в плей-офф, если обыграет Боруссию и Шахтер. Согласитесь, что такой сценарий не выглядит фантастикой. Шахтер еще рассчитывает финишировать в верхней части квартета, однако после двух разгромов от немцев ситуация критическая. Проигрывать дома Реалу нельзя, ведь тогда и Лига Европы окажется под угрозой. Словом, здесь еще никто ничего себе не гарантировал, кроме Гладбаха, который ниже третьего места не упадет.

Шахтер – Реал Мадрид: анонс матча Лиги чемпионов

Зинченко получит новый шанс?

Порту – Манчестер Сити

Марсель – Олимпиакос

В квартете С наоборот все понятно. Манчестер Сити – первый с максимальными показателями и путевкой в ​​плей-офф. Порту – второй и без пяти минут в 1/8. Марсель имеет последний шанс избежать позора и навязать Олимпиакосу борьбу за третье место. Все наше внимание приковано к Александру Зинченко. У него трудный период в Сити – сейчас украинец лишь третий вариант на левый фланг обороны за спинами Менди и Канселу. Однако именно в Лиге чемпионов Саша регулярно получает игровое время (170 минут в ЛЧ и 15 минут в АПЛ). Турнирные задачи решены, поэтому Пеп может смело ставить Зинченко в старт против Порту. Держим кулаки.

Зинченко против Олимпиакоса: "съел" оппонента, стал мишенью и удивил в воздухе – оценки за победный матч в ЛЧ

Избитый травмами Ливерпуль и сильные конкуренты

Ливерпуль – Аякс

Аталанта – Митьюлланд

Имея в запасе матч с аутсайдером, мерсисайдцы чувствуют себя комфортно. Но поражение от Аталанты лишило Юргена Клоппа возможности тотальной ротации на заключительные туры группового этапа. В Ливерпуле очень много травмированных, другие футболисты, по словам тренера, рискуют здоровьем, играя в сумасшедшем ритме. Поединок с Аяксом – серьезное испытание. В первом матче англичанам откровенно повезло вывезти из Амстердама победу. "Боги" в порядке. Успех Аталанты на своем поле против Митьюлланда даже не обсуждается. Вот только обыгрывать датчан придется без Руслана Малиновского, который еще не оправился от коронавируса.

Поединок за первое место и легкий жребий

Севилья – Челси

Краснодар – Ренн

Все прогнозируемо и легко для фаворитов. Севилья и Челси уже в плей-офф. Очная встреча определит, кто финиширует первым и получит более приятных соперников в 1/8 финала. Лондонцам достаточно ничьей. К тому же они действительно выглядели сильнее – Севилье для досрочного выхода из группы пришлось дважды драматично покалечить Краснодар. Сами же россияне могут попасть в Лигу Европы, если удачно сыграют на своем поле против Ренна. Правда, встреча команд во Франции показала, что Камавинга и Ко лучше. А голкипер, который тогда творил чудеса, сейчас болеет COVID-19.

Плохие воспоминания для Иммобиле, важная дуэль Соболя

Боруссия Д – Лацио

Брюгге – Зенит

Эдуард Соболь одолел коронавирус и готов вернуться в стартовый состав Брюгге. Украинец нужен команде, ведь у чемпионов Бельгии сложный отрезок (2 победы за 8 матчей). В домашнем поединке с Зенитом Соболь может гарантировать себе евровесну – достаточно расписать ничью. Шансы Брюгге на плей-офф мизерные, но поражение Лацио в Германии добавит вариантов. Матч в Дортмунде рассматривается под соусом камбэка Чиро Иммобиле. Итальянец уже отомстил Боруссии на старте группового этапа, однако значительно ценнее для него будет триумф на Вестфаленштадионе, где он в свое время провалился.

Соболь простил Лацио впечатляющим промахом – итальянская пресса выдохнула с облегчением и низкими оценками

Динамо и Ребров мечтают о подарке от немотивированных грандов

Ювентус – Динамо

Ференцварош – Барселона

Расклад очевиден: Барса – первая, Юве – второй, а аутсайдеры в последнем туре разыграют путевку в Лигу Европы. Ювентус после домашнего поражения от каталонцев вряд ли может рассчитывать на первое место, а проход в 1/8 финала и так обеспечен. Барселона успокоилась еще раньше, прислав на матч с Динамо второй состав. Теперь Луческу и Ребров попытаются воспользоваться спущенными рукавами грандов, чтобы получить более выгодную позицию перед последним туром. Важнее это для Ференцвароша – по текущей ситуации венгров не устроит малорезультативна ничья на НСК Олимпийский (им нужно 3:3 и более или победа). Сенсация под силу Сергею Реброву. На прошлой неделе он едва не отобрал очки у Ювентуса. Посмотрим, сможет ли Динамо показать себя в Турине лучше, чем бывший тренер команды.

Настоящая "группа смерти"

Манчестер Юнайтед – ПСЖ

Истанбул Башакшехир – РБ Лейпциг

Квартет H, названный после жеребьевки "группой смерти", вполне оправдывает свой статус. Никто ничего не гарантировал, никто не потерял шансы на плей-офф. Манчестер Юнайтед мог бы начинать открывать шампанское, если бы не придумал себе поражение в Турции, а так тоже живет в страхе. Основная борьба развернулась между Лейпцигом и ПСЖ, которые обменялись домашними победами в предыдущих турах. Немцы из-за плохой реализации и ошибки арбитра ("пенальти – абсолютная шутка") оказались в проигрышном положении, но МЮ может подготовить для них сюрприз, отобрав очки у ПСЖ (Ди Мария разобьется в лепешку, чтобы этого не допустить). Так или иначе, Лейпциг должен выигрывать два следующих матча. Сначала более легкий экзамен – выезд в Стамбул.