Лидер киевлян не полетел в Турин из-за травмы ребра, сообщил в Twitter заместитель главного редактора "Спорт-Экспресс в Украине" Дмитрий Ильченко.

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Еще более обидно то, что Буяльский "сломался" в столкновении с партнером, Денисом Гармашем, на тренировке. Это произошло перед поединком УПЛ против Ворсклы, который Динамо уверенно выиграло 2:0. Всего Буяльский провел 16 матчей в текущем сезоне, отличился 2 голами и 6 ассистами.

Отметим, что матч Ювентус – Динамо состоится 2 декабря, начало в 22:00. Киевляне занимают третье место в группе G, имея 1 очко в активе – столько же у Ференцвароша Реброва.

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