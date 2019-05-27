Суркис: Навалка в Динамо? В конце сезона примем правильное решение для клуба

Президент Динамо Игорь Суркис вновь подчеркнул, что он не вел переговоры с потенциальными новыми тренерами команды.

Говорит мне что-то фамилия Навалка? Ничего не знаю, я ни с кем не разговаривал.

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Ранее я уже сказал, что в конце сезона, чтобы никого не дергать, сяду и поговорю с Хацкевичем. И мы примем решение. Правильное решение, прежде всего, для самого Динамо", – поделился Игорь Суркис в комментарии ПроФутболу.

Добавим, что ранее появились слухи о том, что Динамо ведет переговоры с иностранными специалистами Йиндржихом Трпишовски и Адамом Навалкой, а также Юрием Калитвинцевым и Алексеем Михайличенко.

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