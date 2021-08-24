"Проснувшись, я получил сообщение с поздравлениями от давнего болельщика нашего клуба, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Государстве Кувейт Александра Балануцы. Мы с ним поддерживаем связь, ведь Александр Александрович везде, где работал, поддерживал футбол – в частности, в ОАЭ создал футбольную школу Динамо, в планах создание аналогичной академии и музея Динамо в Кувейте.

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Совсем скоро мир увидит книга воспоминаний коллег и учеников Валерия Лобановского на арабском языке о периоде работы тренера в этой стране. К тому же недавно, находясь в Киеве, господин Посол получил в подарок от президента клуба Игоря Суркиса игровую динамовскую футболку.

Сегодня же поздравление получилось особенным, ведь от увиденного видео у меня просто перехватило дыхание от гордости за нашу страну. На мой вопрос, как это удалось сделать, учитывая суровые местные законы и специфический тамошний менталитет, Александр Александрович признался, что на этапе переговоров и воплощение идеи в жизнь, у него и у членов его команды прибавилось немало седины на висках.

Но при этом они все гордятся тем, что, находясь вдали от Родины, чувствуют себя настоящими украинцами, и в том числе, таким образом, причастны к величественной дате в истории нашего молодого государства", – поделился Семененко в комментарии официальному сайту Динамо.

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