"Прокинувшись, я отримав повідомлення з вітаннями від давнього вболівальника нашого клубу, Надзвичайного та Повноважного Посла України в Державі Кувейт Олександра Балануци. Ми з ним підтримуємо зв’язок, адже Олександр Олександрович усюди, де працював, підтримував футбол – зокрема, в ОАЕ створив футбольну школу Динамо, у планах створення аналогічної академії та музею Динамо в Кувейті.

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Зовсім скоро світ побачить книга спогадів колег та учнів Валерія Лобановського арабською мовою про період роботи тренера в цій країні. До того ж нещодавно, перебуваючи в Києві, пан Посол отримав у подарунок від президента клубу Ігоря Суркіса ігрову динамівську футболку.

Сьогодні ж привітання вийшло особливим, адже від побаченого відео у мене просто перехопило подих від гордості за нашу країну. На моє питання, як це вдалося зробити, враховуючи суворі місцеві закони та специфічний тамтешній менталітет, Олександр Олександрович зізнався, що на етапі перемовин та втілення ідеї в життя у нього та у членів його команди додалося чимало сивини на скронях.

Але при цьому вони всі пишаються тим, що, перебуваючи далеко від Батьківщини, почуваються справжніми українцями й зокрема в такий спосіб причетні до величної дати в історії нашої молодої держави", – поділився Семененко у коментарі офіційному сайту Динамо.

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